Kleve : Adventskonzert des MGV in der Stiftskirche

Das traditionelle Adventskonzert des MGV Materborn in der Klever Stiftskirche sorgte im voll besetzten Gotteshaus für besinnliche Stimmung. Foto: MGV Materborn/Tim.Verfondern

(RP) In der gut besetzten Stiftkirche Kleve fand das stimmungsvolle Adventskonzert des MGV Materborn statt. Unter dem Motto „Weihnacht in den Bergen“ musizierten - unter Leitung von Wolfgang Dahms - neben dem MGV Materborn die Korschenbroicher Alphornbläser, de Midwinterhoorngroep uit Bergh (NL), Anouk Platenkamp (Harfe), Toni Bod und Wilhelm-Jakob Knechten (Tenor), Michael Dickhoff (Perkussion) und Anja Speh am Flügel.

