Kalkar: Jan-Joest-Gymnasium bereitet sich auf Fünftklässler vor

Kalkar Interessante Einblicke in den Unterrichtsalltag des Jan-Joest-Gymnasiums erhielten die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Grundschulen rund um Kalkar am Tag der offenen Tür.

Mit ihren Eltern besuchten sie das Schulgebäude sowie die zahlreichen Angebote der verschiedenen Fächer. Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen sowie außerschulische Partner des JJG arbeiteten auch in diesem Jahr wieder eng zusammen, um den „Tag der offenen Tür“ zu einem gelungenen Event zu machen. In der weihnachtlich geschmückten Aula wurde man mit Kaffee und Kuchen bewirtet; die Elternpflegschaft lud dazu ein, sein Glück an der Wurfbude zu versuchen; die Stadtbibliothek Kalkar, mit der die Schule seit vielen Jahren eng zusammenarbeitet, demonstrierte die neusten technischen Möglichkeiten rund ums Lesen.

Lehrer und Schüler, erkennbar an der neu angeschafften Schulkleidung der Schule, führten aufgeschlossen durch die Schule und beantworteten die zahlreichen Fragen der Gäste. In einer offenen Sprechstunde konnten sich die Eltern auch durch die Schulleiterin Frau Janßen zur Schulform Gymnasium und bei der Erprobungsstufenkoordinatorin Frau Kamer speziell zum Übergang von der Grundschule zum Gymnasium beraten lassen.

Viele Kinder, die den „Tag der offenen Tür“ besuchten, nutzten dann sofort wieder die nächste Gelegenheit, zum JJG zu kommen: In Workshops zu den Fächern Biologie, Chemie und Physik bekamen sie einen Einblick in das Arbeiten in den naturwissenschaftlichen Fächern. Da konnten an Stationen lebende Bienen bei der Arbeit beobachtet werden, mit Orangen chemische Experimente durchgeführt werden und im Fach Physik Schokoküsse um ein Mehrfaches aufgeplustert werden, wobei all diese Phänomene dann auch altersgerecht erklärt wurden.