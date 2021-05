Tischtennis : Ex-Europameisterin Carla Nouwen kehrt zu WRW Kleve zurück

Kleve Die Niederländerin spielte von 2008 bis 2012 bereits einmal für den derzeitigen Drittligisten. Die talentierte Wachtendonkerin Annika Meens verstärkt das Regionalliga-Team.

WRW Kleve hat seine erste Damen-Mannschaft für die kommende Saison in der Dritten Tischtennis-Bundesliga mit einer alten Bekannten prominent verstärkt. Die 35-jährige Niederländerin Carla Nouwen wird künftig wieder für den Verein aufschlagen, für den die zweifache Mannschafts-Europameisterin bereits von 2008 bis 2012 in der Zweiten Liga gespielt hat. Auch für das zweite Damen-Team, das in der Regionalliga um Punkte kämpft, gibt es einen Neuzugang. Annika Meens wechselt vom PSV Kamp-Lintfort zu WRW. Die 16-jährige Wachtendonkerin war beim PSV die Nummer zwei in der NRW-Liga und möchte sich jetzt in einer höheren Klasse beweisen.