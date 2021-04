Termine werden in wenigen Tagen bekanntgegeben : Niederrheinpokal: SV Straelen erhält Freilos

Wolfgang Jades zog am Montag im Außenbereich der Sportschule Wedau die Paarungen für das Niederrheinpokal-Viertelfinale. Foto: FVN

Kreis Kleve Am Montag ist das Viertelfinale ausgelost worden. Der Fußball-Regionalligist hat Glück und steht bereits im Halbfinale. Der SVS trifft darin auf den Sieger der Partie zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen. Der 1. FC Kleve und SV Walbeck bekommen eine Wildcard und werden finanziell entschädigt.

In diesem Jahr sei die Auslosung des Viertelfinales im Fußball-Niederrheinpokal alles andere als selbstverständlich, so Wolfgang Jades. Der Vorsitzende des Verbandsfußball-Ausschusses loste am Montagnachmittag an der Sportschule in Duisburg-Wedau die Partien aus. Die Veranstaltung wurde im Internet übertragen. Als Losfee trat Marie Wingenter in Erscheinung, die ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Fußball-Verband Niederrhein (FVN) absolviert. „Ich bin froh, dass es überhaupt zur Auslosung kommen kann. Unser Dank geht an alle Vereine, die sich solidarisch gezeigt haben. Das ist eine tolle Sache“, sagte Wolfgang Jades.

Immerhin wird der Pokalwettbewerb nach Beschluss des FVN nur noch mit den Profi-Klubs ausgespielt. Die Drittligisten KFC Uerdingen und MSV Duisburg sowie die Regionalligisten SV Straelen, VfB Homberg, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und Wuppertaler SV sollen im Mai den Pokalsieger ermitteln, der dann in die Hauptrunde des DFB-Pokals einzieht. Schließlich befinden sich die Teams, vom Verband als Profis eingestuft, weiterhin im regulären Spielbetrieb, während der Wettbewerbs- und Trainingsbetrieb der Amateure seit Monaten ruht.

Die übrigen 46 Mannschaften, darunter auch der Oberligist 1. FC Kleve und der Bezirksligist SV Walbeck, sollten bis Ende vergangener Woche ihren Verzicht auf die Teilnahme schriftlich mitteilen. Dieser Bitte kamen alle Amateurvereine nach, wie Wolfgang Jades im Vorfeld der Auslosung erklärte. Im Gegenzug sollen die Klubs eine Entschädigung in Höhe von mindestens 1000 Euro aus einem Solidartopf sowie eine Wildcard für die Teilnahme am Niederrheinpokal in der kommenden Saison erhalten. Für den Wettbewerb wäre der Oberligist 1. FC Kleve allerdings ohnehin gesetzt gewesen. Die Rot-Blauen unterlagen im vergangenen Jahr in einem spannenden Niederrheinpokalfinale Rot-Weiss Essen mit 1:3. Mit Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg haben drei große Namen indes bereits angekündigt, die ausgeschiedenen Vereine unterhalb der Regionalliga an den Erträgen zu beteiligen, sollten sie den Wettbewerb gewinnen und am DFB-Pokal teilnehmen.

Spannend war die Auslosung für den Regionalligisten SV Straelen. Die Mannschaft von Trainer Benedict Weeks hat den Klassenerhalt in der vierthöchsten deutschen Spielklasse bereits perfekt gemacht – und kann sich nun schon auf das Halbfinale im Niederrheinpokal freuen. Denn die Straelener erhielten bei der Auslosung ein Freilos. Damit stehen sie definitiv im Halbfinale. „Wir sind natürlich sehr froh über das Freilos. Wir haben in der letzten Zeit sehr viele Spiele absolviert, da kommt ein Freilos nicht unglücklich. So schnell ist wahrscheinlich noch nie eine Mannschaft ins Pokalhalbfinale eingezogen“, sagte Trainer Benedict Weeks, dessen Mannschaft am Wochenende nach einer enttäuschenden Vorstellung mit 0:2 beim SC Wiedenbrück unterlag.

Im Halbfinale geht es für den SV Straelen dann gegen den Sieger der Begegnung Rot-Weiß Oberhausen gegen den Vorjahressieger Rot-Weiss Essen, die im Viertelfinale aufeinandertreffen. Parallel dazu bekommt es der KFC Uerdingen mit dem MSV Duisburg zu tun. Im dritten Viertelfinale empfängt der Wuppertaler SV wiederum den VfB Homberg, ein Duell unter Regionalligisten. „Das sind drei Knaller-Paarungen im Viertelfinale. Das werden allesamt enge und sehr interessante Spiele. Ich freue mich darauf. Und auch die Halbfinal-Paarungen versprechen einiges“, sagte Wolfgang Jades.

Wann die Partien ausgetragen werden, ist noch offen. Die Spieltermine will der Verband in den kommenden Tagen bekanntgeben. Im Zeitraum vom 5. bis zum 29. Mai, wenn der Finaltag der Amateure stattfindet, soll der Pokalsieger ermittelt werden. „Im Halbfinale wartet dann auf jeden Fall ein Highlight: Entweder wir spielen an der Hafenstraße in Essen oder im Stadion Niederrhein in Oberhausen“, sagte Weeks.

Die jüngste Entscheidung, die Pokal-Saison für die Amateurvereine zu beenden, hält der Straelener Trainer mit Blick auf das Infektionsgeschehen für nachvollziehbar. „Aufgrund von Corona gibt es wohl keine Alternative. Aber ich kann die Klubs gut verstehen, dass sie es schade finden. Der Pokalwettbewerb hat immer einen großen Reiz, wenn man als unterklassige Mannschaft gegen große Namen antritt. Aber es ist gut, dass es Entschädigungen für die Vereine geben soll“, sagte Benedict Weeks.