Nachruf : SSV Reichswalde trauert um Klaus Janssen

Kleve Plötzlich und unerwartet ist das Urgestein des Vereins mit 51 Jahren gestorben. Zuletzt war er als Fußballer Mitglied bei den Alten Herren und Jugendtrainer.

Die Mitglieder des SSV Reichswalde trauern um Klaus Janssen, der vor wenigen Tagen plötzlich und unerwartet im Alter von nur 51 Jahren verstorben ist. Klaus Janssen, den die meisten unter seinem Spitznamen Krück kannten, war ein Reichswalder Urgestein, der trotz seiner Zeiten als Spieler und Trainer bei anderen Vereinen, sein Herz immer beim SSV hatte. Bereits als Kind durchlief er die Jugendmannschaften in Reichswalde, bevor er im Jahr 1992 maßgeblichen Anteil am Aufstieg der ersten Mannschaft in die Fußball-Bezirksliga hatte.