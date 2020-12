Fußball : SV Schottheide-Frasselt will weiter nach oben

Kranenburg Trainer Hikmet Eroglu hat mit dem B-Ligisten ehrgeizige Ziele. In der vergangenen Saison wurde der Sprung in die Kreisliga A nur denkbar knapp verpasst.

Der SV Schottheide-Frasselt hat in der vergangenen Saison in der Fußball-Kreisliga B den Aufstieg als Tabellenvierter denkbar knapp verpasst. Er stellte mit 76 Treffern den zweitbesten Angriff der Klasse. Fast die Hälfte aller Tore gingen auf das Konto von Julian Peters. Er war mit 32 Treffern der Torschützenkönig in der Liga. „Bei meinen Spielern hat in der vergangenen Saison etwas im Kopf stattgefunden. Sie haben gemerkt, was mit der richtigen Einstellung alles möglich ist. Wenn die Mannschaft will, dann kann sie jeden Gegner in der Liga schlagen“, sagt Hikmet Eroglu. Der 39-jährige trat 2018 beim SV Schottheide-Frasselt seine erste Trainerstation im Seniorenbereich an. Zuvor war er Co-Trainer der U-19-Mannschaft des 1. FC Kleve.