Basketball : Der Westdeutsche Verband verkürzt die Saison

Niederrhein Jetzt soll wegen der Corona-Pandemie nur noch die Rückrunde ausgetragen werden. Dafür müsste der Spielbetrieb aber spätestens nach Ostern starten können.

Mit Blick auf die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie scheint aber auch dieser Zeitpunkt zunehmend alles andere als realistisch zu sein. Daher tauschten sich jetzt 109 Vereinsvertreter bereits zum sechsten Mal in einer Videokonferenz mit den Verantwortlichen des Westdeutschen Basketball-Verbands (WBV) aus, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Und der Diskussionsbedarf war groß, knapp zwei Stunden dauerte die virtuelle Zusammenkunft.

Und sie brachte Ergebnisse: So wurde sich darauf geeinigt, dass – im Senioren- wie Jugendbereich – nur die Rückrunde der Saison gespielt werden soll, wenn ein Start bis Karneval möglich sein sollte. Auch ein späterer Termin wäre noch möglich: „Solange wir nach Karneval in die Hallen können, können wir einen verkürzten Spielbetrieb anbieten. Später wird es schwierig“, sagt Lothar Drewniok, für den Spielbetrieb zuständiger WBV-Vizepräsident. Am 30. Juni muss die Saison beendet sein. Derweil sprach sich die überwiegende Mehrheit der Vereine dafür aus, Abstiege in dieser Saison auszusetzen – letztlich wird aber das WBV-Präsidium entscheiden. Sollte der Saisonstart auch im Frühjahr nicht möglich sein, würde der WBV eine Sommerliga in Betracht ziehen – die Partien würden dann vor und nach den Sommerferien gespielt, der Start der Saison 2021/2022 würde sich entsprechend verschieben.