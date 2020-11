Fußball : Trainer und Spieler sind mit FVN-Beschluss einverstanden

Kreis Kleve Die Entscheidung des Verbandes Niederrhein, die Corona-Pause im Amateurbereich bis Mitte Januar zu verlängern, ist für viele auch keine Überraschung.

Seit Donnerstagabend ist klar: Die Fußball-Saison der Amateure wird am Niederrhein frühestens am Wochenende 23./24. Januar fortgesetzt. Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) verlängerte, wie berichtet, die seit Anfang November bestehende Saisonunterbrechung. Hintergrund sind die unverändert hohen Corona-Fallzahlen.

Daniel Beine, Trainer des Bezirksligisten Viktoria Goch, schickt seine Spieler nun in eine dreiwöchige Winterpause. Mitte Dezember will der Coach wieder ins Lauftraining einsteigen. Doch Beine warnt auch: „Ich glaube nicht daran, dass wir im Januar schon wieder spielen. Immerhin kommen an den Feiertagen nochmal viele Leute zusammen, was das Infektionsgeschehen beeinflussen könnte.“