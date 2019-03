Fußball: Rückschlag für den SV Rindern

Kleve-Rindern Fußball-Bezirksliga: FC Aldekerk - SV Rindern 3:1 (1:1)

Nach dem 1:0-Sieg gegen Lowick am letzten Spieltag hatten sich die Zebras jede Menge vorgenommen. Zwar hatte Ernst vor einem formstarken Gegner gewarnt, aber auch an die eigene Stärke erinnert. Mit einer Änderung waren die Zebras in die Partie gegangen: Julian Medrow rückte für Fetah Meta in die Startelf, zudem stand Philipp Verfürth wieder im Kader. Den besseren Start erwischten die Gäste, als Daniel Cortez nach einer Standardsituation zur Führung einköpfte (13. Minute). Diese hatte aber nicht lange Bestand, da nach einer Ecke Oliver Martens den Ball zum Ausgleich über die Linie drückte (23.).