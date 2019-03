Fußball: Bezirksliga: Rindern holt Punkt in Bocholt

Kleve-Rindern (niheg) Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: TuB Bocholt - SV Rindern 1:1 (0:0). Einen Zähler nimmt der Bezirksligist SV Rindern beim Tabellenzweiten TuB Bocholt mit. Nach einer intensiven Begegnung lautete das Endergebnis zwischen den beiden Mannschaften 1:1.

Nach dem Spielausfall in Goch am vergangenen Wochenende hatte sich die Elf von Coach Joris Ernst vorgenommen, „alles in die Waagschale zu werfen, um für eine Überraschung zu sorgen“, wie Ernst unter der Woche als Ziel ausgegeben hatte. Dafür nahm er eine Änderung auf der Torhüterposition vor: Andy Kaus rückte für Jendrik Ferdenhert zwischen die Pfosten. In der ersten Hälfte übernahmen dabei zunächst die Gastgeber das Kommando. Für Bocholt war die Partie wichtig, um auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter SGE Bedburg-Hau zu bleiben. Dementsprechend hatte die Abwehr um Kapitän Fabian Hildebrandt vorerst alle Hände voll zu tun, um die gegnerischen Angriffe abzuwehren. Da beiden Teams kein Treffer gelang, ging es mit einem 0:0 in die Pause.