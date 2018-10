SV Rindern Fußall-Bezirksliga

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SV Rindern - SV Walbeck (1:0)

Mit nur einer Änderung in der Startelf begann der Aufsteiger das Vorhaben, erstmals in dieser Saison dreifach zu punkten. Für den fehlenden Daniel Cortez kehrte Bahri Kera zurück ins Team. Mit Walbeck wartete ein extrem disziplinierter und defensivstarker Gegner auf die Hausherren. Dies bestätigte sich schon in der Anfangsphase. Rindern übernahm die Spielkontrolle und verlagerte das Geschehen in die Hälfte der Gäste und kam folgerichtig durch Daniel Beine zu zwei hervorragenden Gelegenheiten. Wie so oft in dieser Saison schaffte es Rindern aber nicht, daraus Kapital zu schlagen, sondern scheiterte an Keeper Manuel Prangs, der dafür sorgte, dass es torlos in die Kabinen ging.