Fußball: Bezirksliga-Derby unter Flutlicht

Bedburg-Hau-Hasselt Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: Spitzenreiter SGE Bedburg-Hau empfängt am Freitag um 20 Uhr die Reserve des 1. FC Kleve.

Trotz der sieben Punkte Vorsprung auf TuB Bocholt will Spitzenreiter SGE Bedburg-Hau auch in den kommenden Partien nicht leichtsinnig auftreten. „Natürlich haben wir immer gute Laune, wenn wir gewonnen haben und entspannt die Tabelle betrachten können. Doch wir bereiten uns auch auf die weiteren Aufgaben konzentriert vor und wissen auch, dass kein Spiel für uns ein Selbstläufer wird“, sagt Eintrachts Co-Trainer Christian Klunder vor dem heutigen Lokalderby gegen die Reserve des 1. FC Kleve.

Am morgigen Abend erwartet der Ligaprimus die Schwanenstädter zum Kräftemessen an der Hasselter Schulstraße. Auch wenn beide Mannschaften in der Tabelle momentan Welten trennen, betont Klunder: „Wir freuen uns auf die kommenden 90 Minuten. Es werden hoffentlich viele Zuschauer da sein, das Flutlicht geht an und beide Teams kennen sich quasi aus dem Effeff. Wir wollen unsere Serie ausbauen, aber die Rot-Blauen garantiert nicht unterschätzen. Die haben sich zuletzt auch gefangen und auch noch das Ziel, den Klassenerhalt zu packen. Meines Erachtens ist die Elf von Lukas Nakielski auch viel zu stark, um abzusteigen. Die direkten Vergleiche waren vom Ausgang her immer relativ eng. Aber wir wollen die nächsten drei Punkte, damit wir nachher wieder feiern können“, gibt Klunder die Marschroute vor. Personell sieht es bei den 05ern weiterhin relativ entspannt aus. Lukas Ehrhardt kehrt nach seinem Urlaub zurück, für einen Einsatz von Islam Akrab wird es mit einer Zerrung eher nicht reichen.