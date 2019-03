Fußball: Chaos in Hönnepel: Sportliche Leitung weg

Kalkar Fußball-Landesliga: Beim abstiegsgefährdeten SV Hönnepel-Niedermörmter geht es drunter und drüber. Teammanager Kato Sürün und Guido Lohmann haben den Verein verlassen. Die Mannschaft stellt sich gegen Trainer von Kuczkowski.

Erdbeben auf dem Acker der Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter: Guido Lohmann und Kato Sürün sind nach drei Monaten Amtszeit zurückgetreten. Der sportliche Leiter und der Teammanager haben sich nach Absprache mit dem SV-Vorstand aus ihren Funktionen verabschiedet. Der zurückgetretene sportliche Leiter Guido Lohmann bestätigte die Abschiede, wollte sich aber „im Interesse der Mannschaft“ nicht weiter zu der Entscheidung äußern. Im Dezember 2018 hatte er das Amt des sportlichen Leiters bei Hö.-Nie. von Georg Mewes geerbt, Sürün trat zeitgleich als Teammanager an der Düffelsmühle an.

Und so bewertet Herbert van Bebber die Situation. Van Bebber ist 2. Vorsitzender und einer der finanziell keinen unerheblichen Beitrag dazu leistet, dass der Verein vom Dorf in derart hochklassigen Ligen unterwegs ist. Für ihn gibt es nur zwei Männer, die für das Chaos verantwortlich sind: Kato Sürün und Guido Lohmann.

Was die sportliche Seite betrifft, so konnte der 2. Vorsitzende auch einiges nicht akzeptieren, was gelaufen war. Noch nicht verwerflich war die Aussage der zwei Männer, dass man mit der Mannschaft und dem Etat um die Meisterschaft mitspielen müsse. Dennoch, so van Bebber, wollte Lohmann für die kommende Spielzeit mehr Geld haben, um den Kader weiter zu verstärken. Was der Vize-Vorsitzende nicht akzeptieren konnte: „Lohmann wollte von Kucze die Aufstellung haben, mit der am Sonntag gespielt wird. Da frage ich mich, mit welchem Recht. Noch bestimmt doch der Trainer, wer aufläuft.“