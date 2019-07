Fußball : Rot-Blaue deklassieren Hamborn 07

Kleve Freundschaftsspiel: 1. FC Kleve - SF Hamborn 07 7:2 (3:1). Ali Hassan Hammoud trifft gleich dreifach am Bresserberg.

Dabei fand der FC anfangs mühsam in die Begegnung. Kapital aber konnten die Gäste daraus nicht schlagen. So war es FC-Mittelfeldantreiber Tim Haal, der nach 22 Minuten per Kopf nach einer Ecke zum 1:0 traf. Wenige Zeigerumdrehungen später bediente Niklas Klein-Wiele Pascal Hühner in die Schnittstelle, der wiederum eiskalt abschloss. Nach 38 Minuten besorgte Oguzhan Cuhaci, einer der treffsichersten Angreifer der Landesliga und im Sommer von der Sportvereinigung Sterkrade-Nord gekommen, den Anschlusstreffer. Doch in der Folge drehte Kleves Neuzugang Ali Hassan Hammoud mächtig auf, ließ die SF-Abwehr bei einem sehenswerten Solo alt aussehen und traf zum 3:1.