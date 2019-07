Fußball : Hö.-Nie.: Akrab gibt Toreinstand

Kalkar Testspiel: SV Hönnepel-Niedermörmter unterliegt gegen Oberligist 1. FC Bocholt mit 1:2.

Maximilian Güll (11.) brachte die Gäste früh in Führung, doch Hö.-Nie. hielt gegen den höherklassigen Gegner in der ersten Hälfte gut dagegen. Hö.-Nies Neuzugang Islam Akrab besorgte in der 35. Minute den Ausgleich: Aus 20 Metern schoss er in den Winkel.