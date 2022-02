Basketball : TV Goch gelingt die Revanche

Marc Görtz (beim Wurf) erzielte 19 Punkte für den TV Goch. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch/Kleve Der Oberligist gewinnt das Heimspiel gegen die BG Kaarst-Büttgen mit 66:55. Landesligist VfL Merkur Kleve verliert 48:61 beim Altenessener TV.

Nach drei Niederlagen in Folge ist dem TV Goch in der Basketball-Oberliga wieder ein Erfolgserlebnis gelungen. Mit 66:55 (29:31) setze sich die Mannschaft von Trainer Michael Langenberg in der Heimpartie gegen die BG Kaarst-Büttgen durch. Der Neuling nahm damit Revanche für die umstrittene 72:73-Niederlage, die er im Hinspiel kassiert hatte.

In der Sporthalle des Gocher Gymnasiums entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung. Der ersatzgeschwächte Gastgeber, der nur fünf Akteure einsetzte, agierte in der Offensive sehr kontrolliert. Angeführt von Routinier Heiner Ehling auf der Aufbauposition wurden die Angriffssysteme deutlich konsequenter durchgespielt als in den Partien zuvor. Nur im Abschluss ließ der TV Goch immer wieder die letzte Konzentration vermissen. Deshalb lag er nach dem ersten Viertel mit 13:14 und zur Pause mit 29:31 im Hintertreffen.

Im dritten Spielabschnitt übernahm der Oberliga-Neuling dann die Führung, die er sogar auf neun Punkte ausbauen konnte. Doch durch Unkonzentriertheiten brachte die Mannschaft die BG Kaarst-Büttgen wieder zurück in die Partie und lag vor dem Schlussviertel erneut mit einem Zähler (46:47) zurück. Einige deutliche Worte von Coach Langenberg in der Pause zeigten dann jedoch Wirkung und brachten das Team in die Spur. Der Gastgeber agierte nun wieder konzentriert. Und als der Gegner den TV Goch mit einer Ganz-Feld-Verteidigung überraschen wollte, spielte die Mannschaft ihre ganze Routine aus. Sie sorgte mit gutem Passspiel für einen 11:0-Lauf und schaffte am Ende noch einen sicheren Erfolg.

Der Trainer war zufrieden mit seinem Team. „Es war eine gute Mannschaftsleistung mit einem verdienten Erfolg. Wir haben heute deutlich kontrollierter gespielt als in den Partien zuvor und dabei überhastete Abschlüsse vermieden. Das hat sich ausgezahlt. Wir müssen in den kommenden Wochen aber unbedingt intensiv an der Chancenverwertung arbeiten“, sagte Michael Langenberg.

TV Goch: Thimm (18), Goertz (19), Pieger (8) Ehling (3), Sanchez (18).

Der VfL Merkur Kleve verlor in der Landesliga beim Altenessener TV mit 48:61 (22:31). In den ersten beiden Vierteln konnten die weiterhin sieglosen Gäste die Partie mit einer guten Abwehrleistung noch relativ ausgeglichen gestalten. Doch wie bereits in der Woche zuvor war die Trefferquote des Schluslichts in der Offensive schlecht.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Gastgeber den Druck und zog bis zum Schlussabschnitt auf 54:33 davon. Ohne die Flügelspieler Marek Daute und Florian Kalkes, die sich verletzt hatten, kam der VfL dann wieder besser in die Partie. „In der Defensive haben wir gut gearbeitet, aber in der Offensive haben wir noch viel Luft nach oben“, stellte der Klever Trainer Ralf Daute nach der Partie fest.