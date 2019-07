Karate : 50. Gürtelprüfung beim Kempo Kleve e.V.

Kleve Shaolin-Kempo-Prüfungen erfolgreich.

In der zweiten Prüfung an diesem Tag waren dann die Jugendlichen und Erwachsenen an der Reihe. Drei Teilnehmer davon haben die Prüfung zum Grüngurt abgelegt. In dem Prüfungsprogramm für diesen Gurt müssen auch Selbstverteidigungstechniken gegen Würgeangriffe im Stand und am Boden gezeigt werden. Wichtig dabei ist, dass die Techniken effektiv sind und auch in der Realität funktionieren würden. Den angehenden Grüngurten gelang es sehr gut, die Techniken überzeugend rüberzubringen.