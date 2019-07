Jugendfußball : Die Dorfjugend in Schwierigkeiten

Die Dorfjugend in Schwierigkeiten

Die Jugend des Uedemer SV wird in den kommenden Jahren im engen Austausch mit den Nachbarvereinen stehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Es wird immer schwerer, für gute Jugendarbeit zu sorgen. Daher arbeiten immer mehr kleinere Vereine zusammen.

Ein Rückblick auf die Spielzeit 2016/17 beim Uedemer SV: Die A-Jugend muss mangels Spielern vom Spielbetrieb zurückgezogen werden, B- und C-Junioren befinden sich irgendwo im Mittelfeld der Kreisklasse. Ähnlich sieht es auch in der Folgesaison aus, sodass sich die Frage stellt, wie die Situation der Jugendmannschaften verbessert werden kann. Bei Phänomenen wie Kinder- und Betreuermangel liegt eine Lösungsmöglichkeit nahezu auf der Hand – die Zusammenarbeit mit einer anderen Jugendabteilung aus der näheren Umgebung, in diesem Fall gleichbedeutend mit Fortuna Keppeln.

So startet das Experiment im letzten Sommer in Form einer Jugendspielgemeinschaft, kurz JSG, zwischen Uedem und Keppeln (in der A-Jugend noch mit Louisendorf) von A- bis F-Junioren. Zumindest sportlich hat dies für eine deutliche kurzfristige Verbesserung der Lage gesorgt. Doch wie kann dieses Projekt nachhaltig funktionieren?