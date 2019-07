Tennis : 2. Verbandsliga: Gochs Herren 70 halten die Klasse

Die Rot-Weißen spielten als Aufsteiger eine gute Rolle. Die Damen 55 müssen sich aus der Niederrheinliga wieder verabschieden.

Eine Freiluftsaison im Tennis ist kurzweilig. Kaum sind acht Sommerwochen zwischen Mai und Juli vergangenen, da ist die Spielzeit bereits wieder vorüber. Die Konsequenz: Für die meisten Vereine im Kreis heißt es nun bereits wieder Bilanz zu ziehen. So auch beim TC Rotweiss Goch. An der Jahnstraße dürfte Zufriedenheit herrschen - allerdings mit Abstrichen. So hielt die Herrenerstvertretung in der Kreis- und die Damenmannschaft in der Bezirksliga souverän die Klasse - ohne eine echte Chance auf die vordersten Plätze. Für die Männer wartet noch ein Nachholspiel gegen die Reserve des TC 80 Sevelen.