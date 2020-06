Leichtathletik : Marathon Kleve sagt den Citylauf ab

Kleve Die 29. Auflage der Veranstaltung wird erst im kommenden Jahr steigen. Dann wird es eine Premiere geben. Denn der Start- und Zielbereich wird vom Elsa-Brunnen an die Stadthalle verlegt. Und die Strecke führt durch die Unterstadt.

Bislang hatten ohnehin nicht allzu viele Sportler für die Veranstaltungen gemeldet. „Damit war auch nicht zu rechnen, weil in den vergangenen Monaten schon so viele Läufe abgesagt werden mussten“, so Hoymann. Einen virtuellen Wettbewerb als Ersatz für den Citylauf anzubieten, wie es schon einige andere Veranstalter praktiziert haben, sei, so Hoymann, für den Verein kein Thema gewesen.