Fußball : Nils Hermsen wechselt vom 1. FC Kleve zu Fichte Lintfort

Nils Hermsen (zweiter von links) kam in der abgebrochenen Saison auf zehn Einsätze für den 1. FC Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der 22 Jahre alte Abwehrspieler verlässt den Fußball-Oberligisten jetzt doch. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar soll für die kommende Saison noch mit drei gestandenen Akteuren verstärkt werden.

Nils Hermsen wird den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve jetzt doch verlassen. Der 22-jährige Abwehrspieler, der vor zwei Jahren vom Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter gekommen war, wechselt zum Landesligisten Fichte Lintfort. Hermsen hatte dem Klub ursprünglich mitgeteilt, dass er wegen seines Studiums in der kommenden Spielzeit kürzertreten möchte, aber für den Notfall zur Verfügung stehen würde.

„Wir hatten Nils Hermsen für die kommende Saison ohnehin nicht fest eingeplant. Trotzdem kommt dieser Schritt jetzt etwas überraschend für uns. Wir haben allerdings Verständnis für seine Entscheidung. Denn der Aufwand ist in Lintfort sicherlich geringer für ihn“, sagt Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve. Nils Hermsen wird bei seinem neuen Klub auf alte Bekannte treffen. Denn auch Leslie Rume, der nach der Verletzung von Sebastian van Brakel in der Innenverteidigung zu einer verlässlichen Größe geworden war, und Marvin Ehis laufen künftig für Landesligist Lintfort auf, für den sie früher schon einmal aktiv waren.

Sicher ist mittlerweile auch, dass der 1. FC Kleve wenigstens in der kommenden Saison nicht mit Mittelfeldakteur Abdullo Saidov planen kann. „Er will nach seiner schweren Schulterverletzung eine einjährige Pause einlegen“, so Christoph Thyssen. Auch Stürmer Ali Hassan Hammoud wird endgültig nicht mehr zum Kader des Oberligisten gehören. Er zieht aus beruflichen Gründen nach Hamburg.