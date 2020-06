Filiale gerettet : Kaufhof in Kleve bleibt erhalten

Kürzlich hatten die Mitarbeiter des Kaufhofs in Kleve eine Menschenkette gebildet, um für den Erhalt der Filiale zu demonstrieren. Jetzt ist klar: Der Kaufhof in Kleve ist erstmal gerettet. Foto: kaufhof

Kleve Die Filiale in Kleve wird nicht geschlossen. Das wurde den Mitarbeitern am Freitagmittag verkündet. Die Freude ist groß, auch bei Bürgermeisterin Sonja Northing.

Das wird viele Klever und Besucher von außerhalb freuen: Die Filiale von Galeria Kaufhof in Kleve bliebt erhalten. Die guten Nachrichten erhielten die Mitarbeiter am Freitagmittag von der Konzernzentrale. Wegen der anberaumten Mitarbeiterversammlung blieb das 5500 Quadratmeter große Warenhaus für eine halbe Stunde gesperrt. Dann sickerte die frohe Kunde schnell durch. „Das ist ein großes Glück für Kleve“, sagte Bürgermeisterin Sonja Northing. Offenbar, so Northing, habe der Appell für den Erhalt der Filiale, den sie an die Konzernführung geschrieben hatte, Wirkung gezeigt. „Ich freue mich sehr für alle Mitarbeiter und für ganz Kleve“, sagte Northing.