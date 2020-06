Haus Koekkoek : Alte Kataloge erzählen 60 Jahre Museum Kleve

Kleve Vor 60 Jahren startete im Haus Koekkoek das städtische Museum Kleve. Jetzt gab das „Zeitzeichen“ dazu einen kleinen Katalog heraus, der für eine Schutzgebühr von fünf Euro ab jetzt im haus Koekkoek zu haben ist.

Nachdem 1960 das Museum für Kunst und Kulturgeschichte gegründet wurde und unter dem ersten Museumsleiter Friedrich Gorissen erste auch damals schon überregional beachtete Schritte machte, baute Gorissens Nachfolger Guido de Werd die Sammlung aus. Er baute sie so aus, dass das Haus Koekkoek bald viel zu klein wurde. Vor allem, als de Werd Sonja Mataré gewinnen konnte, den bedeutenden Nachlass ihres Vaters Ewald Mataré nach Kleve zu geben. Zuvor hatte de Werd auch die Sammlung Angerhausen nach Kleve geholt – eine Geschichte des Niederrheins in Stichen und Zeichnungen vom Mittalallter bis ins 19. Jahrhundert.

De Werd schaffte es nicht nur, im Kurhaus eine neue Heimstatt für sein Museum zu finden. Mit der damals mit Weltkunst der Gegenwart ausstaffierten Sammlung Ackermanns (heute in Düsseldorf) erzeugte das neue Haus in Kleve einen internationalen Nachhall und bewies nicht zuletzt auch mit seiner architektonischen Qualität, dass Erfolge auch in der Provinz möglich sind. Für Haus Koekkoek legte er zusammen mit dem Freundeskreis und vielen Klever Bürgern den Grundstein dafür, dass das Palais Museum blieb. Für romantische Kunst der Niederlande. Und da schließt sich der Kreis.