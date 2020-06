Fußball : Jakob van Heesch – ein stiller Macher

Bedburg-Hau Der 76-jährige gebürtige Hasselter ist ein Ehrenamtler, wie er im Buche steht. Bei etlichen Organisationen arbeitet er ohne großes Aufhebens. Die SGE Bedburg-Hau und der Klever BVB-Fanclub liegen ihm ganz besonders am Herzen.

An erster Stelle steht bei Jakob van Heesch die Familie, seine Frau Christel, sein Sohn Carsten van Heesch mit Frau Bianca sowie seine Enkeltochter Finja. Der 76-Jährige hat seinen Kegelclub, die Nachbarschaft gegründet, organisiert alle fünf Jahre das Familientreffen der Familie van Heesch und gemeinsam mit Heinz Verhaaren die Klassentreffen. Mit Fug und Recht kann man jedoch auch behaupten, dass der Fußball eine große Rolle in seinem Leben spielt.

Erst im Jahr 1955 begann er bei der damaligen SG Hasselt mit dem Fußballspielen, da der Verein in den jüngeren Altersklassen keine Mannschaft stellen konnte. In der Senioren-Abteilung kickte er zunächst in der zweiten Mannschaft – der sogenannten Doornkaat-Truppe. Eintracht Schneppenbaum wurde im Jahr 1964 gegründet – und die Schneppenbaumer Spieler verließen die SG Hasselt.