Filiale gerettet : Kaufhof in Kleve bleibt erhalten

Die Minuten nach der Verkündung der Entscheidung: Die Türen sind wieder geöffnet und bleiben es auch. Tanja Tenhaef-Stupp, Mara Quinkerz, Meike Loennecke und Magdalena Hillen (von links) vom Betriebsrat strömen aus dem Kaufhof und freuen sich. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Das Warenhaus in Kleve ist erstmal gerettet: Im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung informierte Galeria Kaufhof am Freitagmittag darüber, dass die Filiale erhalten bleibt. Die Freude ist groß, auch bei Bürgermeisterin Northing.

Hoffend und bangend betraten die 51 Mitarbeiter des Kaufhofs in Kleve am Freitagmorgen ihre Filiale. Gegen Mittag sollte die Entscheidung verkündet werden, ob der Kaufhof in der Schwanenstadt geschlossen wird oder nicht. Um 14 Uhr schlossen sich die Türen des Warenhauses, damit die Mitarbeiter von dem Konzern den Beschluss erfahren durften. Ein Security-Mitarbeiter hinderte die letzten Stadtbesucher, die noch hinein huschen wollten, an ihrem Vorhaben. Nach einer halben Stunde öffneten sich die Türen wieder und einige Mitarbeiter strömten heraus – mit einem breiten Lächeln. Sie hatten soeben erfahren: Der Klever Kaufhof darf bleiben.

Der Hintergrund: Galeria Kaufhof befindet sich bereits seit Jahren in einer Krise. Wegen der Corona-Pandemie mussten zahlreiche Filialen vorübergehend geschlossen werden. Das sorgte für zusätzliche Einbußen; im Mai sprach man von einem Umsatzverlust von einer Milliarde Euro. Galeria Kaufhof befindet sich im Schutzschirmverfahren. In diesem Zusammenhang plante der Sachverwalter und Generalbevollmächtigte ein tiefgreifendes Sanierungsprogramm, das zunächst die Schließung von bis zu 80 Filialen vorsah. Nach zähen Verhandlungen um die Zukunft des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof wurde dann ein Kompromiss gefunden: Statt der bisher geschätzten 80 Niederlassungen sollen nun „nur“ noch 62 Häuser geschlossen worden. Darauf hatten sich die aktuelle Geschäftsführung des Unternehmens und die Arbeitnehmervertreter verständigt.

info Stimmen aus Politik und Verwaltung Sonja Northing Die Klever Bürgermeisterin freute sich am Freitag riesig über die gute Nachricht. „Das ist sehr gut für die Mitarbeiter und für ganz Kleve“, sagte Northing. Aber es tue ihr auch leid für die Standorte, die nun geschlossen werden.. „Offenbar hat der Brief, mit Argumenten für den Standort Kleve, den ich der Konzernleitung im Vorfeld geschrieben hatte, etwas gebracht“, betonte die Bürgermeisterin Barbara Hendricks Die Kleverin und frühere Bundesumweltministerin (SPD) sagt: „Das ist eine tolle Nachricht. Die Mitarbeiter haben jetzt berufliche Sicherheit. Die Entscheidung hat positive Auswirkungen für den Einzelhandel und die Innenstadt.“

Am Freitagmittag war klar: Die Filiale in Kleve gehört nicht dazu. In der Kreisstadt gehört das Warenhaus mit seinen 5500 Quadratmetern zu den wenigen großen Geschäften. Der Kaufhof in der Schwanenstadt besteht seit inzwischen 91 Jahren. 51 Mitarbeiter sind dort derzeit beschäftigt.

Der Betriebsrat hatte im Vorfeld der Entscheidung über die Filial-Schließungen seine Hoffnung ausgesprochen, dass das noch lange so bleibt. „Wir glauben sagen zu dürfen, dass wir schon seit vielen Jahren ein Identität prägender Bestandteil der Innenstadt von Kleve sind und als erheblicher Frequenzbringer mit unseren Kunden einen wichtigen Beitrag für eine attraktive und lebendige Klever Innenstadt leisten. Wir sind davon überzeugt, dass von dem Bestehen unseres Hauses der gesamte innerstädtische Einzelhandel und die vielfältigen gastronomischen Einrichtungen in der Innenstadt profitieren. Dies alles möchten wir auch in Zukunft für unsere Stadt bleiben und leisten“, sagte kürzlich Meike Lönnecke vom Kaufhof-Betriebsrat in Kleve, als die Mitarbeiter mit einer Menschenkette auf ihre Situation aufmerksam machten.

Ob diese Argumente die entscheidenden für den Erhalt des Kaufhofs in Kleve gewesen sind, wurde den Mitarbeitern am Freitag nicht mitgeteilt. Lediglich eine Liste mit den Filialen, die geschlossen werden, wurde dem Alphabet nach verlesen. „Als der Buchstabe K vorbei war“, haben wir alle gejubelt“, erzählt Meike Lönnecke vom Betriebsrat. Dann wurde eine Flasche Sekt geköpft.

Doch die Stimmung ist nicht ungetrübt. „Wir haben uns alle in Schwarz gekleidet. Denn heute ist ein schwarzer Tag für Galeria Kaufhof“, sagt Lönnecke. In ihren Gedanken sind die Klever Beschäftigten bei den Kollegen, die nun in eine unsichere Zukunft gehen. Und sie haben ein großes Anliegen, wie Lönnecke betont: „Nach den Presseberichten über eine mögliche Schließung haben uns so viele Menschen gesagt, dass sie uns Glück wünschen und dass sie uns unterstützen werden. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.“