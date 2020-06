Großveranstaltung abgesagt : Oktoberfest in Kleve wegen Corona erst 2021 wieder

Kleve Die Kle-Event GmbH hat die Großveranstaltung für 2020 in Kleve abgesagt. Die bereits gekauften Tickets für die 2020 behalten ihre Gültigkeit für die entsprechenden Veranstaltungstage und gelten im nächsten Jahr.

In diesem Jahr wird es in Kleve kein Oktoberfest geben. Das teilte die Kle-Event GmbH als Veranstalterin nun mit. „Das Verbot zur Durchführung von Großveranstaltungen wie unseres Oktoberfestes ist bis mindestens Ende Oktober ausgeweitet worden. Diese Entscheidung müssen und werden wir selbstverständlich akzeptieren, denn natürlich steht die Gesundheit unserer Gäste, unserer Dienstleister, Partner und unserer Mitarbeiter an erster Stelle. So müssen wir Euch heute schweren Herzens mitteilen, dass wir das Oktoberfest 2020 auf den September 2021 verschieben müssen“, so Kle-Event.