Fußball : Ein neuer Torjäger und ein Publikumsliebling beim SV Straelen

Straelen Stürmer Cagatay Kader vom VfB Homberg soll Shun Terada beim Neuling in der Regionalliga ersetzen. Torhüter Keisuke Ishibashi kehrt aus Velbert zurück. Der neue Trainer soll in den nächsten Tagen präsentiert werden.

Der SV Straelen ist bereit für die Fußball-Regionalliga. Der Verein hat am Wochenende die nächsten vier Neuzugänge unter Vertrag genommen. Darunter befindet sich auch ein Angreifer, der eventuell die Lücke schließen kann, die Torjäger Shun Terada nach seinem Wechsel zum künftigen Ligarivalen Rot-Weiß Oberhausen hinterlässt. Es ist gerade einmal vier Jahre her, dass sich Cagatay Kader in die Notizbücher der Scouts der Profi­klubs geschossen hatte. Im Alter von 19 Jahren hatte der Deutsch-Türke damals in der A-Junioren-Bundesliga West 21 Treffer in 22 Einsätzen im Trikot des VfL Bochum erzielt. Eine mehr als beachtliche Quote. Im Sommer 2016 heuerte er beim damaligen Drittligisten FSV Frankfurt an und eroberte am Bornheimer Hang trotz seines jungen Alters sofort einen Stammplatz. In 32 Einsätzen in der dritthöchsten Spielklasse gelangen ihm immerhin sechs Treffer. Sein damaliger Sturmpartner Fabian Schleusener zählt inzwischen zum Stammpersonal des Zweitligisten 1. FC Nürnberg.