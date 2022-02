Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Bernard Alijaj bleibt Trainer der SGE Bedburg-Hau II

Bernard Alijaj ist mit dem B-Ligisten noch ungeschlagen. Foto: Per Feldberg

Bedburg-Hau Der 37-jährige Coach steht mit dem Team nach der Hinrunde an der Spitze der Gruppe eins. Auch sein spielender Co-Trainer Stefan Klümpen macht weiter.

Coach Bernard Alijaj und sein spielender Co-Trainer Stefan Klümpen werden auch in der kommenden Saison für die SGE Bedburg-Hau II, die nach der Hinrunde an der Tabellenspitze der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern steht, verantwortlich sein. Sie gaben dem Klub jetzt die Zusage. „Das waren angenehme Gespräche mit dem Vorstand. Wir waren uns schnell einig“, sagen die beiden Trainer.

Die Bilanz des Duos kann sich in der laufenden Spielzeit sehen lassen. Die SGE II ist das einzige Team der Gruppe, das noch ungeschlagen ist. Die Bilanz nach der Hinrunde: Elf Siege, drei Unentschieden, 43:12-Tore. Damit liegt die SGE II einen Zähler vor Verfolger Siegfried Materborn, der im Top-Spiel mit 3:2 bezwungen wurde. „Das unnötige 0:0 gegen den Abstiegskandidaten SV Bedburg-Hau liegt uns immer noch im Magen. Das waren zwei verschenkte Punkte“, sagt Stefan Klümpen. Die Mannschaft verfügt über die beste Defensive der Gruppe. „Und in der Offensive wäre noch der eine oder andere Treffer mehr drin gewesen“, sagt der 37-jährige Bernard Alijaj, der in der Hinrunde 29 Spieler eingesetzt hat.