Leichtathletik : Jule Gipmann ist NRW-Meisterin

Jule Gipmann holte mit 49,19 Metern die Goldmedaille. Foto: Wolfgang Birkenstock

Goch Die 20-jährige Diskuswerferin von Viktoria Goch siegt in Düsseldorf souverän. Sie nimmt jetzt an einem Lehrgang im Bundesleistungszentrum in Kienbaum teil.

Jule Gipmann hat ihren ersten Wettkampf seit einigen Monaten bestritten. Die Diskuswerferin von Viktoria Goch sicherte sich dabei auch den einzigen Titel, den sie in diesem Winter gewinnen konnte. Gipmann war in Düsseldorf bei der NRW-Winterwurfmeisterschaft erfolgreich. Die Leichtathletin, die noch bei den Juniorinnen in der ­U-23-Altersklasse starten kann, sicherte sich im Wettbewerb der Frauen die Goldmedaille. Sie warf den ein Kilogramm schweren Diskus 49,19 Meter weit und siegte mit klarem Vorsprung vor Pia Northoff (TV Wattenscheid, 44,90).

Zwar blieb die 20-Jährige bei den Titelkämpfen deutlich hinter ihrer persönlichen Bestleistung von 55,02 Meter zurück, die sie im Mai 2021 in Düsseldorf aufgestellt hatte. Doch für Alex Borgers, Trainer von Jule Gipmann, war dies aus mehreren Gründen keine Überraschung. „Jule hat diesem Wettkampf aus dem vollen Training heraus bestritten. Außerdem waren die Bedingungen nicht gut, weil es sehr kalt war. Und sie hat in den vergangenen Monaten nur in der Halle trainiert, wo uns kein Wurfring zur Verfügung steht. Ich bin mit ihrem Ergebnis unter diesen Umständen jedenfalls zufrieden“, sagte Borgers.

Der Trainer fährt mit seinem Schützling jetzt am kommenden Sonntag nach Brandenburg. Dort steht für die Diskuswerferin ein einwöchiger Kader-Lehrgang im Bundesleistungszentrum in Kienbaum an. Zum Programm gehört dabei auch ein Wettkampf, bei dem die Gocherin zum ersten Mal in diesem Jahr die 50-Meter-Marke übertreffen will.