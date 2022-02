Polizei nimmt Verdächtigen in Kevelaer fest : 81-Jähriger schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr – Mordkommission eingerichtet

Bedburg-Hau In Bedburg-Hau hat ein 60-jähriger Mann einen 81-Jährigen niedergestochen. Der Verdächtige ist bereits gefasst, die Hintergründe sind noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.

Auf der Alten Bahn in Bedburg-Hau ist am Dienstag gegen 8 Uhr ein 81-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Klever Polizeisprecherin Christina Pitz bestätigte, hat dort am Morgen ein Einsatz stattgefunden. „Es laufen noch Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter ist jedoch gefasst“, sagte Pitz.

Nach Informationen unserer Redaktion wurde der 81-jährige Mann von einem 60-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Der Mann verlor demnach viel Blut. Nach Angaben der Polizei schwebt er in Lebensgefahr. Dem Vernehmen nach wurde er mit dem Messer am Hals getroffen. Der 60-Jährige flüchtete nach der Tat.

Die Polizei fahndete nach dem Mann und konnte ihn etwa eine Stunde später fassen. Der Verdächtige soll sich in den Zug gesetzt haben. In Kevelaer konnten die Beamten den 60-Jährigen dann am Bahnhof festnehmen. Er hatte ein Messer bei sich. „Ich kann bestätigen, dass der mutmaßliche Täter gefasst wurde. Ebenso ist es richtig, dass die Kollegen ihn in Kevelaer stellen konnten“, sagt Pitz. Zum möglichen Motiv konnte die Sprecherin noch keine Angaben machen.