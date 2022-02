Gelungener Auftakt beim Reit- und Fahrverein : Klasse-Sport beim RFV Asperden-Kessel

Goch Frank Brücker aus Brünen gewinnt beim Winter-Event das Ein-Sterne-Springen S mit Stechen. Zweite wird Nicole van de Kamp vom Gastgeber.

Das Asperderner Winter-Event, mit dem der RFV von Driesen am Wochenende in seine neue Turnier-Saison startete, war so recht nach dem Geschmack der Reiter und Zuschauer. In den exzellent hergerichteten Reithallen an der Maasstraße wurde durchweg spannender Sport präsentiert. AWE-Red-Edition hatten die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Wolfgang Kösters das zweitägige Springturnier überschrieben, das in der Hauptsache den Profi-Reitern vorbehalten war.