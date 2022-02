Fußball-Kreis Kleve/Geldern : GSV Geldern zieht Mannschaft aus der Kreisliga A zurück

Geldern Der Traditionsverein hat nach den Abgängen einiger Spieler nicht mehr genug Personal für sein einziges Senioren-Team. Damit steht der erste von wenigstens vier Absteigern fest.

Was schon seit längerer Zeit hinter vorgehaltener Hand immer wieder zu hören war, wurde am Mittwoch durch den für die Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern zuständigen Staffelleiter Ralf Rösen offiziell bestätigt. Der GSV Geldern hat seine einzige Senioren-Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb der Gruppe zurückgezogen. Als Begründung hieß es in dem Schreiben an den Fußball-Kreis, dass aufgrund der personellen Situation eine Fortsetzung des Spielbetriebs nicht mehr möglich gewesen sei. Die Mannschaft, die auf dem letzten Tabellenplatz stand und vor der Winterpause schon zu zwei Partien mangels Personal nicht angetreten war, steht somit als erster von wenigstens vier Absteigern aus der Kreisliga A fest.