Teilnehmer an den Olympischen Spielen 1968 : Lauflegende Gerd Mölders wird 80

Gerd Mölders, hier in einem Rennen über 3000 Meter Hindernis an der Spitze des Feldes, war 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko dabei. Foto: Stade, Klaus Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve Der Klever feiert am Dienstag runden Geburtstag. Er hält noch immer deutsche Rekorde im Hindernislauf – von einem erfuhr er erst vor wenigen Wochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Gerd Mölders erlebt spannende Wochen. Nicht nur, weil der frühere Hindernisläufer heute seinen 80. Geburtstag feiert. Mit großem Interesse verfolgt der Klever aktuell nämlich die Olympischen Winterspiele in Peking. Schließlich weiß Mölders ganz genau, wie sich die Athleten dieser Tage in China fühlen. „Heute erlebe ich das viel bewusster als früher. Damals waren die Olympischen Spiele für mich und für uns Normalität. Wir mussten die Norm laufen und waren dabei. Hätte ich die jetzige Einstellung damals schon gehabt, hätte ich alles viel stärker auf mich wirken lassen“, sagt der 80-Jährige, der 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko-Stadt mit von der Partie war. Damals schied Mölders über 3000 Meter Hindernis im Vorlauf aus.

Fünfter wurde Gerd Mölders in seinem Rennen, nur die ersten vier Läufer kamen weiter. Doch die Erinnerung begleitet den Hindernisläufer, der in Uedem-Keppeln geboren wurde, auf ewig. Der 80-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Sportlern, die der Kreis Kleve hervorgebracht hat. Zehn Mal wurde Gerd Mölders Deutscher Meister, vier Mal Europameister, zudem zweifacher Vizeweltmeister. Und bis heute hält er zwei Deutsche Rekorde über 3000 Meter Hindernis.

Mit einer Zeit von 9:24 Minuten schrieb Mölders vor Jahrzehnten in der Altersklasse M45 Geschichte, 10:04 Minuten benötigte er für den Rekord in der Klasse M 50. Im Stadion in Ratingen gelang ihm dieser Coup. „Jetzt rund um die Olympischen Winterspiele denke ich natürlich sehr häufig an die aktive Zeit zurück, schöne Erinnerungen sind das“, sagt Mölders im Gespräch mit unserer Redaktion. Und vor einigen Wochen machte ihn ein Bekannter darauf aufmerksam, dass er mutmaßlich sogar noch einen weiteren Deutschen Rekord hält: jenen über 2000 Meter Hindernis. Eine echte Überraschung für die Lauflegende.

„Die DDR wollte damals unbedingt einen Deutschen Rekord haben. Über 3000 Meter wäre das ihren Athleten gegen uns Läufer aus dem Westen aber nie gelungen. Daher traten sie über 2000 Meter an. Eine Strecke, die eigentlich nur für Kinder und Jugendliche gedacht ist. Sie holten den Rekord, und wir aus dem Westen mussten ihn natürlich unbedingt zurückholen. Das ist mir dann bei einem Lehrgang in Darmstadt auch gelungen“, so der 80-Jährige. Und bis heute erreichte offenbar niemand mehr die Marke von Gerd Mölders, der für den VfL Merkur Kleve, den Emmericher TV, Bayer Uerdingen, die LG Ratio Münster sowie für den LV Marathon Kleve startete und bis heute gleich mehrere Kreisrekorde hält.

Seinen Geburtstag wird Gerd Mölders übrigens nicht Zuhause verbringen, eine große Feier ist nicht geplant. Stattdessen wird der 80-Jährige arbeiten gehen. Bis heute führt der Klever seine Physiotherapie-Praxis in Rindern. Ans Aufhören denkt er noch längst nicht. Die Arbeitstage dauern nicht selten bis 18 Uhr, früh morgens geht es bereits los. „Wenn man 50 Jahre lang selbstständig war, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, nicht zur Arbeit zu gehen. Jeden Tag habe ich aufs Neue Lust, Menschen zu behandeln und ihnen zu helfen“, sagt Gerd Mölders, der 1969 an den Europameisterschaften in Athen teilgenommen hat.

Läuferisch ist die Sportgröße nur noch äußerst selten unterwegs, von Rennen über Hindernisse ganz zu Schweigen. Mölders sagt: „Manchmal trabe ich noch, aber nur sporadisch.“ Stattdessen zeichnet er weiter für die Trainingseinheiten beim LV Marathon Kleve verantwortlich. Den Verein hatte Gerd Mölders 1985 mit dem vor Jahren verstorbenen Freund und Pfarrer Hansi Runzheimer selbst gegründet. Knapp 80 Mitglieder zählt der Klub, der den Klever Citylauf ausrichtet.

Gerd Mölders (links), hier beim Klever Citylauf 2019, gehört zu den Gründern des LV Marathon Kleve Foto: Evers, Gottfried (eve)