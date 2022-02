Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Thomas von Kuczkowski verlässt SV Grieth

Kalkar Der 49-jährige Coach sucht eine neue Herausforderung. Routinier Stefan Osman-Reinkens verstärkt das Team im Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde.

Trainer Thomas von Kucz­kowski wird den Fußball-A-Kreisligisten SV Grieth nach dieser Saison verlassen. „Ich habe den Verantwortlichen mitgeteilt, dass ich für eine weitere Spielzeit nicht zur Verfügung stehen werde. Es liegt nicht am Verein, der ist hervorragend geführt. Und die Gespräche verliefen auch sehr harmonisch. Doch für mich steht fest, dass ich eine neue Herausforderung möchte“, sagt von Kuczkowski, der das Team im Sommer 2020 übernommen hat. Aktuelle würde es jedoch noch keinen Kontakt oder Gespräche mit anderen Vereinen geben, so der Coach.

Mit gemischten Gefühlen schaut Thomas von Kuczkowski auf den bisherigen Saisonverlauf seiner Mannschaft zurück, die in der Gruppe eins auf dem sechsten Tabellenplatz steht. Besonders der Auftakt in die Spielzeit war für das Team alles andere als zufriedenstellend. Drei Niederlagen und nur ein Unentschieden waren die enttäuschende Ausbeute in den ersten vier Partien. „Das hatte mich nach den Leistungen aus der dann abgebrochenen Vorsaison doch ein wenig überrascht“, sagt von Kuczkowski. Er hatte das Team in seiner Entwicklung schon einen Schritt weiter gesehen.