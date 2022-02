Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Robert van Elst wird Trainer der SV Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Der 35-Jährige, der im Moment noch für den SuS Kalkar aufläuft, löst im Sommer Ramon Zanelli ab, der Coach beim Ligarivalen SV Rindern II wird.

Die SV Bedburg-Hau, die in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern als Vorletzter mit lediglich fünf Punkten in akuter Abstiegsgefahr schwebt, wird mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen. Der aktuelle Coach Ramon Zanelli übernimmt im Sommer den Ligarivalen SV Rindern II. Sein Nachfolger an der Antoniterstraße wird Robert van Elst, der momentan noch beim Ligakonkurrenten SuS Kalkar als Mittelfeldspieler aufläuft. Das teilte Sascha Wilmsen, Vorsitzender der SV Bedburg-Hau, jetzt mit.

Der 35-jährige van Elst war früher für die SV Bedburg-Hau in der A-Liga sowie bei Siegfried Materborn in der Bezirksliga aktiv. „Robert van Elst hat in höheren Klassen gespielt und in dieser Zeit einige Trainer erlebt. Er hat uns mit klaren Vorstellungen überzeugt – vor allem, was die taktische Ausrichtung betrifft. Er wird auch im Falle des Abstiegs zu uns kommen. In den nächsten Jahren werden bei uns etliche Jugendliche in den Seniorenbereich wechseln. Wir möchten sie behalten und integrieren“, sagt Klubchef Wilmsen.