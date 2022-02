Volleyball : Kleverland Volleys sind im Kreis-Derby chancenlos

Die Kleverland Volleys, hier Jan Aulbach, konnten die Kevelaerer Angreifer zu selten stoppen. Foto: KSV

Kreis Kleve Der Verbandsligist kann beim 0:3 im Heimspiel gegen den Kevelaerer SV nur im zweiten Satz halbwegs mithalten. In der Bezirksliga feiern die SV Bedburg-Hau und der 1.VBC Goch Siege.

Nicht ganz unerwartet endete für Gastgeber Kleverland Volleys das Kreis-Derby in der Volleyball-Verbandsliga der Herren gegen den Kevelaerer SV mit einer 0:3-Niederlage. Die Satzergebnisse von 9:25, 17:25 und 11:25 machten deutlich, dass die beiden Teams zwar in der gleichen Klasse aufschlagen, der Tabellenzweite KSV von seiner Qualität her inzwischen aber in einer anderen Liga als die Volleys spielt, die auf Rang fünf stehen.

Das wurde sofort deutlich. Schnell gerieten die Volleys mit 2:8 in Rückstand. Zum Satzende war die Punktausbeute der Mannschaft immer noch nur einstellig – fünf ihrer neun Zähler resultierten dabei aus Angriffs- und Aufschlagfehlern des überlegen auftrumpfenden Kevelaerer SV.

Zwangsläufig musste Volleys-Spielertrainer Alexander Pötzsch reagieren. In Satz eins hatte er die Regie im Zuspiel dem jungen Ben Köllner anvertraut. Zum zweiten Durchgang wechselte Pötzsch sich selbst ein. Das Spiel des Gastgebers gewann so an Stabilität. Endlich setzte sich nun der eine oder andere Angreifer der Volleys erfolgreich in Szene. Dominant blieb jedoch der KSV mit seinem kaum zu stoppenden Diagonalangreifer Mirko Novak und seinen immer wieder erfolgreich inszenierten Schnellangriffen über die Netzmitte.

Ähnliches hatten die Volleys nicht zu bieten, auch wenn sie den zweiten Durchgang mit 17:25 für sich etwas erfreulicher gestalten konnten. Davon war jedoch in Satz drei beim sehr deutlichen 11:25 keine Rede mehr. Recht schnell waren die Volleys hoffnungslos in Rückstand geraten. Der Rest war für Kevelaer dann nur noch Formsache.

„So richtig schwer habt ihr es uns nicht gemacht“, sagte KSV-Trainerin Heike Thyssen anschließend im Gespräch mit ihrem Kollegen Alex Pötzsch. Der Vorsprung der Volleys auf die Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib hat sich durch die Niederlage verringert. Mit einem überraschenden 3:0-Sieg über den Tabellendritten VV Humann Essen V kam die MTG Horst mit nun neun Punkten bis auf einen Zähler an die Volleys heran. Und der Vorletzte VC Essen-Borbeck verringerte mit einem 3:1-Sieg über Schlusslicht TuS Lintorf den Abstand auf drei Punkte.