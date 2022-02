Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern :  Joachim Böhmer bleibt Trainer des SV Nütterden

Kranenburg Auch Co-Trainer Stephan Ruffen und Torwart-Coach Frank Sauret werden weiter für die erste Mannschaft des Klubs zuständig sein, die gute Chancen hat, die Aufstiegsrunde zu erreichen.

Ewald Gertzen, Vorsitzender des SV Nütterden freut sich darüber, dass Joachim Böhmer und Stephan Ruffen dem Klub in der Winterpause die Zusage gegeben haben. „Wir haben mit ihnen zwei sehr zuverlässige und engagierte Trainer an Bord, die kaum noch aus dem Verein wegzudenken sind“, sagt der Klubchef. Die beiden Übungsleiter konnten mit der Mannschaft bislang zwei Meisterschaften in der Kreisliga B feiern. Jetzt hat der SV Nütterden ausgezeichnete Chancen, sich im Kreisliga-Oberhaus für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren. Die nächste Aufgabe in der Meisterschaft steht am Sonntag, 20. Februar, für den SVN an. Dann tritt er um 14.30 Uhr beim TSV Weeze II an.