Fußball-Bezirksliga : Der Favoritenschreck mit Ladehemmung

Überraschung unter Flutlicht: Beim 2:1 bei Viktoria Goch zeigte der FC Aldekerk (blaue Trikots) laut Trainer Danny Thönes ein „bärenstarkes Spiel“. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kerken Der FC Aldekerk ist an einem guten Tag in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Das hat in der Hinrunde auch Viktoria Goch zu spüren kommen. Aber manchmal rauft sich Trainer Danny Thönes die Haare.

Danny Thönes ist ein Freund klarer Worte. Als der Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Aldekerk im vergangenen Sommer die Nachfolge von Marc Kersjes antrat, scharte er erst einmal seine neuen Schützlinge um sich. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie ab sofort dafür verantwortlich sind, was auf dem Platz passiert. Ich werde nämlich im Gegensatz zu Marc nicht mehr die Fußballschuhe anziehen, wenn es einmal nicht so läuft“, sagte der 40-Jährige, der zu seinen aktiven Zeiten als Angreifer unter anderen das Trikot des SV Straelen getragen hatte.

Seine Mannschaft nahm sich diese Worte zu Herzen und legte einen blitzsauberen Saisonstart hin. Am achten Spieltag eroberten die Blau-Weißen mit einem 4:2 bei Borussia Veen zwischenzeitlich sogar die Tabellenspitze, nachdem sie eine Woche zuvor mit einem 2:1 beim Topfavoriten Viktoria Goch für eine faustdicke Überraschung gesorgt hatten. Aus der Spitzengruppe hat sich der FC Aldekerk inzwischen wieder verabschiedet, weil sich die Mannschaft vor der Winterpause eine Schwächephase leistete. Drei der letzten vier Meisterschaftsspiele im alten Jahr gingen verloren. Nur gegen Schlusslicht SV Walbeck sollte es noch zu einem mühevollen 2:1-Erfolg reichen.

Info Nachholspiel gegen TuS Xanten Testspiele SV Sevelen – FCA (Freitag, 11. Februar, 18.30 Uhr), FCA – VfR Krefeld-Fischeln (Sonntag, 20. Februar, 15 Uhr). Meisterschaft Das Nachholspiel gegen TuS Xanten ist für Sonntag, 27. Februar, 15 Uhr, angesetzt.

Unter dem Strich belegt der FC Aldekerk aktuell Platz sieben. Elf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Sportfreunde Broekhuysen, elf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz – mehr gesichertes Mittelfeld geht nicht. Damit unterstreicht die Mannschaft auch in der laufenden Saison, dass sie sich seit dem Aufstieg im Jahr 2016 als feste Größe in der Liga etabliert hat. Abstiegskampf ist rund um die Landwehr-Arena ein Fremdwort – das soll auch in Zukunft so bleiben.

„Fußballerisch können wir mit jedem Gegner in der Liga mithalten. Das haben wir vor allem in Goch gezeigt, wo wir ein bärenstarkes Spiel gemacht haben. Leider lassen wir oftmals noch zu viele Chancen aus. Das ist der einzige Vorwurf, den ich der Mannschaft machen kann“, so Thönes. Dieses Manko wurde auch in den beiden Testspielen am vergangenen Wochenende deutlich. Gegen den Landesligisten ASV Süchteln (0:4) und den A-Ligisten Grün-Weiß Vernum (0:1) ging der FC Aldekerk jeweils leer aus.

„Da ist sicherlich noch Luft nach oben, aber das geht anderen Mannschaften auch nicht anders. Wir haben ja auch noch etwas Zeit“, sagt Thönes. Seine recht bescheidene Zielsetzung für die Rückrunde: „Wir wollen unseren Platz im oberen Mittelfeld festigen und nach Möglichkeit noch die eine oder andere Mannschaft aus der Spitzengruppe ärgern.“