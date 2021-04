Amateur-Mannschaften gehen leer aus : Nur noch Profiteams im Niederrheinpokal 2020/21

Um den Pokal werden der 1. FC Kleve und SV Walbeck nicht mehr kämpfen können. Es soll aber Wildcards für den Wettbewerb in der neuen Saison geben. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kreis Kleve Der Fußball-Verband Niederrhein hat entschieden, dass der Wettbewerb auf Verbandsebene lediglich mit sieben Mannschaften ausgespielt wird – darunter ist der Regionalligist SV Straelen. Der Oberligist 1. FC Kleve und der Bezirksligist SV Walbeck „scheiden“ aus. Es soll aber eine Entschädigung geben – finanziell und sportlich.

Der Fußball-Niederrheinpokal 2020/2021 wird in den kommenden Monaten ohne die Amateur-Teams fortgesetzt. Von den bislang vertretenen 53 Vereinen sind damit künftig nur noch sieben Profiteams mit von der Partie. Das teilte der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) nun mit.

Bis Freitag sind die Vereine dazu aufgerufen, dem Vorschlag des FVN schriftlich zuzustimmen. Das teilten die Funktionäre den Klubs am Dienstagabend nochmals in einer Videokonferenz mit. Die Vereinsvertreter aus dem Kreis Kleve, die an der digitalen Sitzung teilnahmen, erklären auf Anfrage, dem Vorschlag zustimmen zu wollen.