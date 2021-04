Termine noch nicht klar : Fußball-Kreispokal soll sportlich beendet werden

Kreis Kleve Der Kreisfußball-Auschuss Kleve/Geldern begrüßt die Entscheidung des Verbandes Niederrhein, die Saison 2020/21 zu annullieren. Ein Teilnehmer für den Niederrheinpokal soll aber noch gefunden werden. Schlechte Nachrichten gibt es für die Spieler, die noch eine Strafe auferlegt bekommen haben.

Am Montag hatte der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) verkündet, die Amateur-Saison 2020/2021 abzubrechen und zu annullieren. Der Kreisfußball-Ausschuss Kleve/Geldern trägt diese Entscheidung mit. Er „begrüßt ausdrücklich die Entscheidung des FVN und unterstützt diese auch inhaltlich. Aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten war die Annullierung der einzige sinnvolle und mögliche Weg, der jetzt noch gegangen werden konnte. Wir alle hätten uns zwar ein sportliches Ende der Saison gewünscht, dies war aber aufgrund der Situation einfach nicht möglich, auch, wenn das für einige Vereine zum Nachteil ist“, so Holger Tripp, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses. „Aus vielen Gesprächen wissen wir aber, dass auch die Vereine im Fußball-Kreis Kleve/Geldern absolute Verfechter der jetzt getroffenen Entscheidung sind.“

Der Betrieb in allen Amateur-Spielklassen wird nicht mehr fortgeführt. Aber: Persönliche Strafen, wie beispielsweise Rote und Gelb-Rote Karten, behalten ihre Gültigkeit. Die Zahl der unterhalb einer Sperre verteilten Gelben Karten wird allerdings nicht mit in die neue Spielzeit genommen.

Eine kleine Hoffnung hat der Kreisfußball-Ausschuss aber noch. „Wir beabsichtigen, den Kreispokal fortzuführen, bis alle Teilnehmer für die Verbandsebene feststehen. Im Gegensatz zum FVN, der dem DFB den Teilnehmer bis zum 30. Juni melden muss, sind wir für die laufende Saison an diese Frist nicht gebunden, so dass in diesem Fall Grund zum Optimismus besteht.“