Am Wisseler See : Triathleten fiebern Neustart im Juni entgegen

Mit Schwung in den Wisseler See. Auf solche Bilder hoffen die Veranstalter am 26. Juni auch wieder. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar-Wissel Nach zwei Jahren Zwangspause freut sich TriFUN Kleve, am 26. Juni wieder den N3T Niederrhein-Triathlon durchführen zu können. Gestartet wird am Wisseler See, die Strecke führt bis nach Huisberden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Nienhuys

Zwei Jahre war Pause, im Juni findet der Triathlon des Vereins TriFUN Kleve wieder statt – zum insgesamt fünften Male. Der Austragungsort bleibt wie bisher der Wisseler See in Kalkar. Nun stellten André Bors von TriFUN Kleve, Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz, Stadtsprecher Harald Münzner, Bedburg-Haus Bürgermeister Stephan Reinders und Ansgar Boßmann, Interims-Geschäftsführer der Wisseler See GmbH die Pläne für den Neustart vor.

Teilnahmeberechtigt sind Triathleten mit gültigem Startpass oder einer erworbenen Tageslizenz für 21 Euro. Drei verschiedene Distanzen werden am 26. Juni angeboten: die Olympische-, Volks- und Mitteldistanz. Das Mindestalter beträgt bei der Volksdistanz und den Staffeln 16 Jahre, bei der Olympischen Distanz zählt der Jahrgang 2004, bei der Mitteldistanz muss man am 26. Juni 18 Jahre alt sein. „Die Mitteldistanz ist in diesem Jahr neu im Programm. Wir hatten sie schon für 2020 geplant. Deshalb haben wir bereits damals zu den Huisberdener Einwohnern Kontakt aufgenommen. Sie sind alle begeistert von der Idee, und deshalb ist auch der Bedburg-Hauer Bürgermeister mit im Spiel“, erklärt André Bors. Die Lauf- und Radfahrstrecken werden dementsprechend stark frequentiert sein, was durch die Hinzunahme der Bedburg-Hauer Ortschaft Huisberden etwas entzerrt wird.

Info Das sind die Distanzen beim Triathlon Volksdistanz 500 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen Olympische Distanz 1500 m Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen Mitteldistanz 2000 m Schwimmen, 88 km Radfahren, 20 km Laufen

„Die DLRG wird uns beim Schwimmen auf dem See unterstützen. Am 26. Juni werden 120 bis 150 Helfer benötigt. Neben der Wisseler Feuerwehr helfen uns Vereinsmitglieder sowie zwei Abiturklassen aus Kalkar und Goch. Jede Organisation erhält einen Obulus für die Vereins- oder Abikasse“, sagt Bors weiter.

Der vorläufige Zeitplan sieht vor, dass um 8.30 Uhr die Mitteldistanz und die Staffeln starten, gegen 13.30 Uhr erfolgt der dritte und letzte Start der Volksdistanz und der Staffeln. Anmeldeschluss für alle Teilnehmer ist eine Woche vor dem Start. Am Wettkampftag sind aber noch Nachmeldungen möglich. „Wir erhoffen uns eine knapp vierstellige Teilnehmeranzahl“, sagt Bors. Derzeit hielten sich die Anmelder aber noch zurück. Der Veranstalter der weist darauf hin, dass beim Radfahren auf allen Distanzen Helmpflicht und Windschattenfahrverbot besteht.

In der Olympischen Distanz ist ein Wochenende mit einem Auto von Hauptsponsor Mercedes Herbrand als erster Preis ausgelobt. In den anderen Klassen gibt es Sachpreise. „Das ist eine schöne Sache, bei diesem Triathlon mitzumachen. Unser Ordnungsamtsleiter, Georg Seves, ist auch sportlich aktiv und hat alles positiv aufgenommen. Wir sind zwar nur ein Nebenschauplatz, wollen aber die Bürger mitnehmen und vielleicht ein kleines Fest in Huisberden veranstalten“, sagt Bedburg-Haus Bürgermeister Stephan Reinders. „Es ist auf jeden Fall schön, dabei zu sein“, sagt Reinders, der in der Vergangenheit selbst schon an zwei Triathlon-Wettkämpfen teilgenommen hat.