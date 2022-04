Langen Foundation in Neuss : Auftakt Niederrhein Musikfestival

Bei dem Sonderkonzert des Niederrhein Musikfestivals in der Langen Foundation wird das ganze Festival-Programm bekannt gegeben. Foto: Harry Vorsteher

Neuss Im Juni wird das Niederrhein Musikfestival in der Langen Foundation eröffnet, dann wird auch das komplette Programm bekannt gegeben. Einige Highlights nennt die NGZ schon jetzt.

(ubg) Um Dialoge und Brückenschläge geht es beim 18. Niederrhein Musikfestival, das unter dem Titel „Wortklang – Musik und Poesie im Dialog“ steht. Vom 18. Juni bis zum 22. Oktober gastiert die Konzertreihe an bekannten und neuen Orten in der Region. In diesem Jahr hat die Flötistin Anette Maiburg, die vor siebzehn Jahren das Niederrhein Musikfestival gegründet hat viele hochkarätige Künstler aus Deutschland, Brasilien, Iran und Peru eingeladen, die fast durchweg ihren Lebensmittelpunkt in Nordrhein-Westfalen haben. Und für das Auftaktkonzert, das am Samstag, 18. Juni, 20 Uhr, in der Langen Foundation stattfindet, können ab Montag, 2. Mai, die Karten bereits an den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Hotline unter 0211 27 40 00 oder über das Internet bestellt werden.

„Oriental Colours – West-östliche Begegnungen“ heißt jene Neuproduktion des Niederrhein Musikfestivals 2022. Sie verspricht einen Dialog aus Worten, Musik und Tanz aus dem Iran. Gemeinsam mit dem bekannten Hip-Hopper Farid Baroug und dem Kollegen Kioomars Musayyebi an der Santur spüren die Mitglieder des Maiburg Ensembles den exotischen Farben, Aromen und Rhythmen nach, die sich auch im Schaffen der europäischen Komponisten niedergeschlagen haben.

Dazu liest die Autorin Mehrnousch Zaeri-Esfahani, die 1985 mit ihrer Familie vor dem Regime der Mullahs nach Deutschland floh, aus ihren Erzählungen, in denen individuelle west-östliche Erinnerungen und Fragen behandelt werden.

Noch werde der letzte Schliff an dem Gesamtprogramm des Niederrhein Musikfestivals vorgenommen, doch einige Veranstaltungen können schon verraten werden. So erwartet das Publikum am 21. August unter dem freien Himmel im Schloss Dyck ein französisches Lebensgefühl. Der Gitarrist Klaus Jäckle hat die Werke für jenes Konzert arrangiert: Gemeinsam mit der Flötistin Anette Maiburg und der Kastagnetten-Virtuosin Friederike von Krosigk wird er sie vortragen. Eine Tänzerin verleiht den Klängen, die durch poetische Beiträge erweitert werden, ein Gesicht.