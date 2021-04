„Viele schöne Städtetripps“ : Tischtennis: Starterfeld für die Dritte Liga steht nun fest

Kleve Kleve Die Damen von WRW Kleve sind von der Neueinteilung für die neue Saison begeistert. Das Team muss unter anderem in Berlin und Hamburg antreten.

Die erste Saison in der Dritten Tischtennis-Liga nach dem Aufstieg fand für die Damen von Weiß-Rot-Weiß Kleve ein jähes Ende. Nach nur fünf gespielten Begegnungen wurde die Saison im vergangenen November unterbrochen, um dann einige Monate später ganz annulliert zu werden. Somit hat die Mannschaft um Spitzenspielerin Aya Umemura die Klasse gehalten – und damit das Saisonziel erreicht. Bis zum 15. April mussten die Vereine der drei höchsten deutschen Spielklassen nun eine Verpflichtungserklärung beim Deutschen Tischtennis-Bund einreichen, dass sie auch in der kommenden Saison 2021/2022 mit von der Partie sein wollen.

Die DJK BW Annen und der TTC Staffel aus Limburg an der Lahn verabschieden sich in die Zweite Bundesliga. „Für uns ist das insofern gut, als dass sich mit Annen eine absolute Übermannschaft aus der Dritten Liga verabschiedet hat. Sie hatten schon in der vergangenen Saison einen beinahe Bundesliga-tauglichen Kader mit großen Namen. Sie wären wohl durchmarschiert“, sagt Seipold. Im Gegenzug haben die Füchse Berlin, die zuvor in der Zweiten Liga aktiv waren, sowie der bisherige Regionalligist TTC GW Fritzdorf die Lizenz für die dritthöchste Spielklasse bekommen. Noch bis zum 6. Juni haben die Amateur-Klubs unterhalb der Dritten Liga Zeit, ihre Teams zu melden.