Fußball : Der Kader von Viktoria Goch steht

Trainer Daniel Beine kann in der kommenden Saison mit einem Kader von 24 Akteuren arbeiten. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Goch Der Bezirksligist hat Velibor Geroschus aus der Jugend von Rot-Weiss Essen als neunten Neuzugang verpflichtet. Trainer Daniel Beine ist zuversichtlich, dass er mit der Viktoria in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen kann.

Viktoria Goch hat seine Personalplanungen für die kommende Saison in der Fußball-Bezirksliga abgeschlossen. Der Verein, der sich das ehrgeizige Ziel gesetzt hat, spätestens 2022 wieder in der Landesliga aufzulaufen, hat Velibor Geroschus als neunten und letzten Neuzugang verpflichtet. Der 18 Jahre alte Stürmer spielte zuletzt für Rot-Weiss Essen, Spitzenreiter in der A-Junioren-Niederrheinliga. „Damit steht unser Kader. Weitere Verpflichtungen wird es nicht geben“, sagt Daniel Beine, der seit der Winterpause Coach der Viktoria ist.

Beine kennt Geroschus noch aus seiner Zeit, als er Nachwuchs-Trainer bei RW Essen war. „Er ist ein technisch sehr versierter Offensivspieler mit viel Geschwindigkeit, der eine gute Perspektive hat. Bei uns kann er sich in aller Ruhe entwickeln und wird die nötige Spielpraxis dafür erhalten“, sagt der Gocher Übungsleiter. Der Neuzugang der Viktoria hatte nach eigener Aussage Angebote von mehreren Vereinen auch aus höheren Klassen.

Info 25 Einsätze in der Jugend-Bundesliga Foto: Ostermann, Olaf (oo) Stationen Velibor Geroschus spielte von der F-Jugend bis zu den D-Junioren beim TuS Xanten. Er wechselte 2014 zu Fortuna Düsseldorf. Dort lief der Xantener bei den C-Junioren in der Regionalliga und bei den B-Junioren in der Niederrheinliga sowie der Bundesliga (21 Einsätze, vier Treffer) auf. 2018 ging er zu Rot-Weiss Essen, bestritt im ersten Jahr wegen eines Kreuzbandrisses aber nur vier Spiele in der A-Junioren-Bundesliga. In der abgebrochenen Saison kam er in der Niederrheinliga auf 13 Einsätze für RWE und erzielte zwei Treffer.

Zudem hatte Bezirksliga-Aufsteiger TuS Xanten, bei dem die Offensivkraft bis zur D-Jugend gespielt hat, sich Hoffnungen gemacht, Geroschus zu einer Rückkehr zu seinem Heimatverein bewegen zu können. Doch der Teenager entschied sich für die Viktoria. „Ich bin in Goch geboren und von dem Konzept der Viktoria überzeugt. Der Verein ist sehr professionell aufgestellt, hat eine tolle Anlage und eine gute Mischung aus jungen und alten Spielern in seinem Aufgebot“, sagt Velibor Geroschus.

Daniel Beine steht aktuell ein Kader von 19 Feldspielern und drei Torhütern zur Verfügung, der bis spätestens zur Winterpause noch von zwei Rekonvaleszenten verstärkt werden soll. Leon Buttgereit und Klaas Gerlitzki sind nach ihren Kreuzbandrissen auf dem Weg zurück ins Aufgebot des Bezirksligisten. „Ich rechne aber frühestens im November wieder mit ihnen“, sagt Daniel Beine.

Er hatte mit der Mannschaft zuletzt noch einige Male trainiert. Mittlerweile hat sich das Team in die Sommerpause verabschiedet. „Wir hatten am vergangenen Samstag als Abschluss noch einmal eine Besprechung mit der neuen Mannschaft. Jetzt warten wir darauf, wann die neue Saison gestartet werden kann“, so der Gocher Übungsleiter. Beine hofft, dass es für die Amateurfußballer am Niederrhein spätestens Ende September wieder um Punkte gehen könnte und will mit seinem Personal deshalb am 27. Juli in die Vorbereitung einsteigen. „Wenn die Saison früher oder später starten sollte, werden wir unsere Termine noch dementsprechend anpassen“, sagt Beine.

Der Coach ist sehr zuversichtlich, dass er mit seiner erheblich verstärkten Mannschaft in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen kann. „Wir wissen zwar noch nicht, auf welche Gegner wir treffen werden, weil die Ligen ja noch nicht eingeteilt worden sind. Doch wir müssten in dieser Besetzung in der Lage sein, einen Platz unter den besten drei Mannschaften zu erreichen. Wir wissen aber auch, dass sich Teams wie der SV Straelen II und die Sportfreunde Broekhuysen, die mit uns in einer Gruppe waren, ebenfalls gut verstärkt haben“, sagt Daniel Beine.