Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen empfangen Titelkandidat München

Leverkusen Im letzten Heimspiel der Saison sind Bayers Frauen Außenseiter. Isabel Kerschowski und Henrietta Csiszár kündigen ihren Abschied an.

„Wir hätten sie zwar wirklich gerne gehalten, aber ihre Entscheidung ist nachvollziehbar“, betont Trainer Achim Feifel. Kerschowski zieht es zurück in die Heimat. Die gebürtige Berlinerin will zum Ende ihrer Karriere noch einmal für Turbine Potsdam auflaufen. Dort hatte sie ihre Laufbahn begonnen, ehe sie von 2012 bis 2014 ein erstes Mal das Leverkusener Trikot trug. Nach sehr erfolgreichen vier Jahren in Wolfsburg kam sie 2018 zurück an den Rhein, um Leverkusen zu helfen, nach dem Wiederaufstieg in der Bundesliga Fuß zu fassen. „Ich werde mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen. Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt“, sagt die 33-jährige Ex-Nationalspielerin. Letztlich sei ihr Wechsel eine Herzensentscheidung gewesen, um nicht zuletzt wieder bei ihrer Frau und Familie sein zu können.