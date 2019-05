Frauenfußball : 7:0-Sieg: Gala des VfR gegen überforderte Gäste

Kleve-Warbeyen Aufsteiger zerlegte den Tabellennachbarn mit 7:0 und stellte erneut seine Heimstärke unter Beweis.

Frauen-Fußball-Niederrheinliga: VfR Warbeyen – SV Heißen Mülheim an der Ruhr 7:0 (4:0). „Natürlich war es ein verdienter Sieg, doch hat man unseren Gegnerinnen angemerkt, dass sie nicht ihr wahres Leistungsvermögen abrufen konnten“, ordnete VfR-Trainer Ulrich Goris den Sieg ein. Das Spiel der Gäste in der Vorwoche wurde aufgrund eines Trauerfalls abgesagt und so entwickelte sich auch gegen den VfR Warbeyen nur selten das zu erwartende Spiel auf Augenhöhe. Zara Rickes markierte die beiden ersten Tore (5., 30.) und Julia Hülsken erhöhte zur Pause auf 4:0 (41./43.), was den Widerstand der Gäste vollends gebrochen hatte. In einer nunmehr einseitigen Partie erhöhten Zara Rickes, die mit ihren drei Toren zur Spielerin der Partie avancierte, Barbara Jys und Chloé Rickes gegen überforderte Gäste auf 7:0.