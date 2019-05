Fußball : Hö.-Nie.: Neuer Kader nimmt Form an

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter – Sportfreunde Königshardt (Sonntag, 15 Uhr). Für die Elf von Thomas von Kuczkowski sind Zähler beim Tabellenschlusslicht Pflicht.

Die abstiegsbedrohte Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter empfängt am Sonntag den Tabellenletzten der Landesliga-Gruppe 2. Um 15 Uhr treten die Bullen gegen die Sportfreunde Königshardt an. Wenngleich Königshardt den Abstieg fünf Spieltage vor Saisonende nicht mehr abwenden kann, rechnet Hö.-Nies Trainer Thomas von Kuczkowski mit einem „brutal schweren Spiel“ gegen die Sportfreunde. Denn seine Mannschaft, die noch Hoffnung auf Tabellenplatz 14 hat, müsse diese Partie gewinnen, was mental und physisch keine einfache Voraussetzung sei, so der Coach.