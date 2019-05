Fußball : Viktoria gelingt Befreiungsschlag

Goch Fußball-Bezirksliga: Sportfreunde Broekhuysen — Viktoria Goch 0:3 (0:1).

Die Gocher Viktoria ist an diesem Spieltag der große Gewinner im Abstiegskampf. Das Team von Coach Jan Kilkens besiegte die Sportfreunde Broekhuysen auf deren Platz mit 3:0, während die Konkurrenz im Tabellenkeller punktlos blieb. Mit der Hereinnahme von Jordi Barbara gab es eine Änderung im Vergleich zur Partie gegen die Reserve des 1. FC Kleve. Zudem hatte Kilkens, ansonsten ein Freund des gepflegten Offensivfußballs die Mannschaft taktisch defensiver eingestellt. „Das Team hat das herausragend umgesetzt. Ab der ersten Minute haben wir nichts Zwingendes zugelassen“, lobte der Coach seine Elf. Diese wusste von Anfang an in einer sehr fair geführten Begegnung mit Laufbereitschaft und Kampfgeist zu überzeugen. So kam Broekhuysen nicht wirklich zu gefährlichen Situationen, während die Gäste aus der Weberstadt versuchten über Konter Nadelstiche zu setzen. Einer davon führte Mitte der ersten Halbzeit zum 1:0 für Goch, als ein Ball in die Tiefe zu Marius Alt gelangte, der sich nicht zweimal bitten ließ und zur Führung einnetzte (23. Minute). Da sich im Anschluss nicht viel tat, ging es mit diesem Ergebnis auch in die Pause.