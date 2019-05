Jugendfußball-Niederrheinliga : U 17 verliert 0:2 — aber im Keller brennt noch Licht

Kleve Trotz einer Niederlage gegen Hamborn hat der 1. FC noch Chancen auf den Klassenerhalt.

Fußball U17-Niederrheinliga: 1. FC Kleve – Sportfreunde Hamborn 0:2 (0:0). Eine 0:2-Heimniederlage setzte es für die U17 des 1. FC Kleve. Das Team von Lukas Nakielski und Dilek Özden unterlag den SF Hamborn nach 80 ausgeglichenen Minuten und rutscht damit auf den letzten Tabellenplatz ab. Dennoch ist im Abstiegskampf drei Spieltage vor Saisonende noch alles drin. Die Schwanenstädter kamen wieder einmal gut in die Partie. „Uns geht vor dem Tor aber die Gefahr ab, so Özden nach der Partie. Somit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in welchem die Gastgeber in Sachen Spielanlage und Kampfgeist auf Augenhöhe mit Hamborn waren. Dementsprechend ging es mit 0:0 in die Kabine.