Fußball : Grieth und Appeldorn im Kalkarer Prestige-Lokalderby

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga B 2 Kleve-Geldern.

BV DJK Kellen II - SG Kessel/Ho.-Ha. (Sa. 17 Uhr). In Kellen trifft eine der besten Sturmreihen auf die beste Abwehr der Liga. Der Spitzenreiter aus Kessel um das Trainerduo Derksen/Berendsen hat die angekündigten Wochen der Wahrheit drastisch verkürzt, denn bereits vor Wochenfrist wurde die vorzeitige Meisterschaft gefeiert. Am Dienstagabend verlor der neue Titelträger im Kreispokal gegen SGE Bedburg-Hau 2:4. Beim Tabellenvierten will die SG aber ihre ungeschlagene Serie auf jeden Fall fortsetzen, während die Truppe von Jan Skotnicki dem Ligaprimus die erste Saisonniederlage beibringen will.